Пенсионный фонд предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Москва, 2 сентября. Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер не будет получать накопленную пенсию в виде ежемесячных выплат, но сможет забрать ее единовременно.

В настоящее время выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единой суммой, если их накопительная пенсия ниже 5% от общей суммы пенсии. В противном случае пенсионеру назначается накопительная пенсия. Согласно подсчетам ПФР, чтобы получать такую пенсию, гражданину нужно иметь порядка 177 тысяч рублей накоплений.

Пенсионный Фонд предлагает пересмотреть пороговую сумму, которая будет определять, получит ли пенсионер накопительную пенсию сразу или будет получать ежемесячно. ПФР предлагает установить ее на уровне 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который составляет в текущем году 8846 рублей.

Глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что в случае реализации предложения ПФР, для получения накопительной пенсии пенсионеру нужно будет иметь на счету 450–500 тысяч рублей, но подобные суммы имеют единицы. В настоящее время средний счет застрахованного в НПФ лица составляет 73 тысячи рублей. По словам эксперта, такие меры повысят частоту единовременных выплат и приведут почти к прекращению назначения накопительной пенсии.

Ранее зампредседателя правления ПФР России Сергей Чирков заявил о готовности фонда к переходу с января 2020 года на электронные трудовые книжки, сообщил RT. По его словам, у ведомства есть все технические наработки.