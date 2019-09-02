Американский дипломат заверил, что США не будут вторгаться в Венесуэлу

Вашингтон, 2 сентября. Глава отдела по делам Венесуэлы в посольстве США в Колумбии Джеймс Стори заявил, что правительство США не хочет военного вторжения в Венесуэлу.

«Мы хотим не военного вторжения международного сообщества, а мирного, политического и демократического решения, которое соответствовало бы конституции Венесуэлы», — заявил дипломат в интервью газете «2001», сообщает RT.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле начался политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя «временно исполняющим обязанности президента» страны. Его поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы, кроме Мексики, а также некоторые страны-участники ЕС.

Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Он назвал Гуайдо «марионеткой США». Власть законно избранного президента поддержали Россия, Иран, Китай и другие страны.

Отметим, Штаты поддерживают оппозицию Венесуэлы. По данным Los Angeles Times, Агентство по международному развитию (USAID) планирует выделить на нужды оппозиции 42 млн долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Штаты отказаться от санкций в отношении Венесуэлы. По ее словам, американская администрация заявляет о новых вариантах усиления давления на Боливарианскую Республику. В Вашингтоне рассматривают возможность морской блокады, отметила Захарова.