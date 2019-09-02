Дипломаты рассказали о состоянии Марии Бутиной в тюрьме США

Вашингтон, 2 сентября. Российские дипломаты навестили находящуюся в американской тюрьме Марию Бутину.

Об этом говорится в официальном аккаунте посольства России в США в социальной сети Facebook. Дипломаты отмечают, что россиянка чувствует себя хорошо, жалоб на содержание в американских застенках не имеет.

«Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет. Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку», — отмечено в сообщении дипломатов.

«Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек», — констатировали в российском посольстве.

Как напоминает «Газета.ru», Мария Бутина была задержана в середине лета прошлого года по обвинению в ведении деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента».

В апреле 2019 года суд США приговорил девушку к 18 месяцам лишения свободы. Адвокаты россиянки требуют учесть то время, пока она находилась в тюрьме во время следственных мероприятий. Бутина может быть выпущена из американской тюрьмы 25 октября текущего года.

На днях правозащитник Александр Ионов подтвердил, что россиянка не останется в США на дополнительные три месяца после окончания срока заключения, а вернется в Москву в конце октября.