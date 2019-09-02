Жириновский предложил наказание для Польши за позицию по Второй мировой

Москва, 2 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как можно наказать Польшу за позицию по поводу Второй мировой войны и участия в ней СССР.

По мнению политика, необходимо указать в школьных учебниках, что Польша являлась главным виновником начала Второй мировой войны. Жириновский напомнил, что Польша под руководством Юзефа Пилсудского в 30-е годы XX века была одним из первых союзников фашистской Германии.

«Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках — Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 году», — написал Жириновский в Telegram.

По его словам, Франция, Великобритания и Польша вступили в Мюнхенский сговор 1938 года, когда немцы аннексировали Судетскую область Чехословакии, аншлюса Австрии. Жириновский считает, что без этой аннексии Германия бы не напала на СССР.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись», — подытожил глава ЛДПР.

Напомним, замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что участники мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны отбирались по «современному критерию». Так, были приглашены представители стран Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства».

Дипломат подчеркнул, что Варшава «меняет подход к историческим вопросам». По его словам, польские власти хотели отдать дань трагическим событиям «в духе исторической правды», чем якобы Россия не заинтересована.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мероприятия, посвященные Второй мировой войне или Великой Отечественной войне, проходящие без участия России, не могут считаться полноценными.

Член Совета Федерации Константин Косачев обвинил Польшу в переписывании истории и в двойных стандартах. По его словам, польские власти предают свой народ. Он напомнил, что во время войны поляки погибали от рук украинских националистов. Косачев подчеркнул, что советская армия освободила Польшу от немецких захватчиков.

Как сообщает «Газета.ru», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша загнала себя в крайне глупое положение.