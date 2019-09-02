На Сахалине пройдут российско-японские учения

Южно-Сахалинск, 2 сентября. Во вторник на Сахалине стартуют двухсторонние совместные российско-японские учения пограничников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности по Сахалинской области. Учебные маневры продлятся три дня – с 3 по 5 сентября.

«Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна «Цугару» управления береговой охраны Японии Первого района», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве также уточнили, что жители российского региона в четверг смогут побывать с экскурсией – как на российском пограничном сторожевом корабле «Дозорный», так и на японском судне, сообщает «Газета.ru».