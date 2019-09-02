Стало известно, сколько выпускников вузов в РФ работает по специальности

Москва, 2 сентября. Более 40% получивших высшее образование людей не работают по специальности. Об этом свидетельствуют результаты проведенного компанией HeadHunter исследования.

«Среди работающих соискателей, получивших высшее образование, 41% — работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере продаж (70%) и среди административного персонала (64%)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Среди не работающих по специальности респондентов с высшим образованием пытались работать по специальности 54%. Преимущественно это происходит в отрасли производства и в транспортной сфере. Переставали работать по специальности по причине низкой зарплаты 45% опрошенных. Еще 37% соискателей с высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере по той же причине.

Каждый третий респондент доволен своим высшим образованием лишь отчасти. Чаще такая позиция встречается у топ-менеджеров. Довольны своим высшим образованием 62% из них. Реже других полученными в ВУЗах знаниями довольны работники сфер искусства и масс-медиа (30%) и туристической сферы (32%).

Лишь 13% прошедших опрос соискателей не получали высшее образование и не планируют делать это в будущем. Треть из них — представители рабочего персонала.

Авторы исследования уточнили, что 52% не имеющих диплома и не планирующих его получать соискателей решили получать среднее специальное образование сразу после школы. Сразу начали работать 38%. Считают, что диплом не гарантирует успешного трудоустройства и что всему можно научиться на работе 45% и 44% участников опроса соответственно.

Ранее Газета.ru сообщила, что около 17 миллионов россиян работают как самозанятые. Без официального оформления на основной работе работают 53,3% самозанятых.