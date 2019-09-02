Путин пригласил президента Монголии в Москву на празднование 75-летия Победы

Москва, 2 сентября. Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом пишет монгольское издание «Одрийн сонин», интервью которому накануне рабочего визита в эту азиатскую страну дал президент России. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Рассчитываем, что в мае следующего года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве», — отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что наша страна с благодарностью вспоминает помощь Монголии в годы войны, которая отправляла Красной армии продовольствие, теплую одежду и лошадей.

«Исторически и географически Россия и Монголия не просто близкие соседи, народы двух стран объединяют тесные и доверительные отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении»,- сказал президент России.

По мнению Владимира Путина, одним из самых ярких, знаковых событий общей истории России и Монголии стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин‑Гол.

Как напоминает «Газета.ru», в июне российский лидер на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Москва заинтересована в повышении взаимосвязанности транспортной инфраструктуры России, Монголии и Китая.

На встрече с главами Монголии и КНР Халтмаагийн Баттулгой и Си Цзиньпином российский лидер обозначил приоритет в отношениях с двумя странами. Он назвал вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры главными в сотрудничестве стран.