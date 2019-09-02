Росстат назвал топ-10 самых популярных выездных направлений для туристов из РФ

Москва, 2 сентября. Специалисты Росстата назвали топ-10 самых популярных выездных направлений за первое полугодие 2019 года.

Так, российские туристы чаще всего уезжают в Турцию. Ее посетило 2,649 млн россиян.

На втором месте — Абхазия. Ее посетили 1,852 млн российских туристов. В Российском союзе туриндустрии заявили, что второе место могли обеспечить граждане Абхазии, имеющие российские паспорта.

Третье место занимает Финляндия. В ней побывали 1,644 млн туристов из РФ. Также среди популярных направлений: Казахстан с 1,371 млн туристов, Китай — 1,077 миллиона, Украина — 1,057 млн, а также Эстония, Таиланд, Грузия и Германия.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина подчеркнула, что официальная методология по оценке въездных и выездных турпоездок была разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной туристической организации. По ней туристами также считаются люди, въезжающие в страну по частному приглашению или делам, на лечение или за различными товарами.

Она напомнила, что статистика учитывает пересечение границы, а не количество выезжающих граждан.

Ранее ассоциация туроператоров России назвала самые популярные направления у россиян предстоящей осенью. Наиболее востребованными странами остаются Турция, Испания, Кипр. Россияне также любят отдыхать во Вьетнаме, Таиланде, Италии, Франции, Чехии в Шри-Ланке и на острове Хайнань. Пользуются спросом и российские курорты.