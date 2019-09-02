Стало известно, люди каких профессий чаще испытывает трудности при выплате кредита в РФ

Москва, 2 сентября. Представители рабочих профессий и жители России в возрасте 35-44 лет сталкивались с затруднениями при выплате кредита чаще других. Об этом стало известно по итогам проведенного в июне исследования Аналитического центра НАФИ.

С затруднениями при выплате кредита сталкивались представители рабочих профессий (22% респондентов), люди с невысоким доходом (24%) и россияне 35-44 лет (23%).

Число респондентов, которые заявили, что лично столкнулись с трудностями при выплате кредита или такие проблемы случились у их родственников или знакомых не изменилось за последний год. Лично сталкивались такими сложностями 16% опрошенных, 24% респондентов заявили, что проблемы с возвратом кредита были у их родственников, 18% — знакомых.

Почти каждый второй респондент (48%) сообщил, что трудностей при выплате кредитов не испытывали ни он сами, ни его окружение.

По данным исследования, молодежь в возрасте от 25 до 34 лет чаще других рассчитывает на помощь друзей и родственников при выплате кредитов. Такой ответ дали 53% респондентов из этой категории. Среди людей с низким уровнем дохода подобный ответ дали 51% опрошенных.

В то же время жители городов-миллионников и россияне в возрасте от 45 до 59 лет предпочтут обратиться за отсрочкой платежа или пролонгацией кредита в банк. Такой ответ дали 36% и 35% опрошенных из этих категорий.

«Наблюдаемое уменьшение доли тех, кто при сложностях с выплатой кредита обратится за помощью к родственникам и друзьям, происходит за счет увеличения числа тех, кто не знает, куда обратиться в такой ситуации. Это связано во многом со снижением благосостояния населения, при котором сокращается и возможность привлечения средств от ближайшего социального окружения», — цитирует руководителя проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволода Хоменко ТАСС.

Отсрочку платежа или продления срока кредита в оформившем заем банке попросят 27% опрошенных.

Ранее Газета.ru сообщила, что Минэкономразвития предложило разрешить банкам продавать заемщикам их же кредиты с большой скидкой.