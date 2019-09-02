Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над территорией России

Москва, 2 сентября. Со 2 по 6 сентября военные из США и Чехии совершат наблюдательные полеты над территорией Союзного государства России и Белоруссии.

С заявлением на тему выступил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, уточнив, что в ответ российские военные проведут наблюдательный полет над Финляндией.

Совместные инспекционные мероприятия пройдут в рамках реализации международного Договора по открытому небу, который был подписан в марте 1992 году странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Россия планирует выполнить наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии с аэродрома Вантаа», — отметил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

«В тот же период совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», — уточнил Сергей Рыжков.

Добавим, что подписанный 27 лет назад договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств.

Как напоминает «Газета.ru», на минувшей неделе в рамках договорных мероприятий наблюдательный полет над Россией проводили канадские, американские и норвежские военные.