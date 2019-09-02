Нарышкин обвинил США в целенаправленном разрушении системы коллективной безопасности

Москва, 2 сентября. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Штаты целенаправленно разрушают систему коллективной безопасности, которая существовала почти 50 лет.

«Вашингтон продолжает действовать по «праву сильного», хотя сильнейшим де-факто уже не является», — заявил Нарышкин журналистам «Известий».

По его словам, Штаты пытались «продавить» выгодную для них повестку в Сирии и Венесуэле, однако у них не получилось этого сделать. Нарышкин отметил, что многие региональные державы «агрессивно отстаивают свои узкопонятные интересы» ориентируюсь на «безответственное» поведение США.

Директор Службы внешней разведки подчеркнул, что Штаты хотят избавиться от обязательств, которые сдерживают наращивание их военной мощи. По его словам, складывается впечатление, что разговоры Белого дома о создании многосторонней системы контроля над вооружениями не более,чем прикрытие для этого.

Нарышкин отметил, что Штаты могут разместить наступательные вооружения, в том числе в космосе, после 2021 года, когда истечет срок действия Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Вполне вероятное прекращение очередного договора лишь развяжет американцам руки для запуска новой ядерной гонки. Это очень опасно, ведь именно на Вашингтоне и Москве лежит ответственность за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями», — заявил Нарышкин.

Ранее военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с Федеральным агентством новостей высказал мнение, что Штаты могут выйти из ДСНВ вслед за Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, выход из этого договора сломает международную систему контроля над вооружениями. Простаков отмечает, что ДСНВ остается одним из немногих после прекращения ДРСМД инструментов для взаимного контроля сторон.

«Именно строгое соблюдение имеющихся договоров и кропотливая работа по достижению новых соглашений, к чему и призывает российская сторона, могут стать залогом создания новой системы, обеспечивающей соблюдение безопасности и контроль за вооружениями», — считает Сергей Простаков.

Как сообщает «Газета.ru», в МИД РФ заявили, что Штаты изобретают предлоги для отказа от продления ДСНВ. По словам директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, официальные лица США выражают сомнения в необходимости продления этого договора, что нанесет ущерб как стратегической стабильности, так и международной безопасности.