Американские бизнесмены приедут на ВЭФ, несмотря на санкции

Москва, 2 сентября. Бизнесмены из США приедут на Восточный экономический форум (ВЭФ), несмотря на санкционную политику Вашингтона. Об этом сообщили в пресс-офисе ВЭФ.

Участие в мероприятии подтвердили около 20 американских компаний, в том числе McDonalds, MasterCard и IBM.

В Американской торговой палате в России также сообщили, что среди бизнеса в Соединенных Штатах растет интерес к прямым инвестициям в РФ. Их накопленный объем составил 85 млрд долларов.

«Сотрудничество между бизнес-кругами РФ и Штатов развивается лучше, чем могло бы показаться. Оно продолжает развиваться и никогда не прерывалось», — цитирует президента палаты Алексиса Родзянко газета «Известия».

По его словам, у американских компаний нет страха того, что американское правительство наложит санкции из-за участия в ВЭФ и других экономических форумах России или ведения бизнеса в РФ. В американской компании InterPacific Aviation отметили, что не сталкивались с угрозами властей за планы участвовать в ВЭФ.

Ранее Газета.ru сообщила, что министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил о рассмотрении введения санкций в отношении России в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».

По его словам, вопрос о санкциях обсуждается в США «на очень высоком уровне». В американской администрации намерены продолжать переговоры с союзниками и вести внутренние переговоры на уровне администрации по этой теме.

«Северный поток — 2» — коммерческий российский проект, целью которого является получение прибыли и бесперебойное обеспечение газом потребителей из Евросоюза. Согласно проекту, две нити газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время постройку газопровода «Северный поток – 2» завершили на 75%. Запуск трубопровода запланирован на конец текущего года.