Банки сократили выдачу займов в ряде российских регионов

Москва, 2 августа. Объем выдачи потребительских займов в России сокращен в ряде финансово неблагополучных регионов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй.

Так, самое серьезное снижение зафиксировано Костромской и Вологодской областях, также в Калмыкии и Алтайском крае, где просрочки по кредитам у граждан составляли более 90 дней.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин подчеркнул, что банки выдают деньги наиболее надежным клиентам, отказывая высокорисковым.

Банки нарастили кредитование в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Так, выдача займов в этих регионах увеличилась за год в диапазоне от 3,7% до 8,2%.

С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска. Банки будут рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) заемщиков по единой утвержденной методике. Если соотношение ежемесячных платежей по всем займам к величине среднемесячного дохода клиента будет выше 50%, то к банкам будут применяться повышенные коэффициенты надбавок к рискам. Это приведет к увеличению количества отказов, ведь выдача займов закредитованным клиентам будет менее выгодной.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, эти меры будут стимулировать банки для реинвестирования прибыли и привлечения средств с рынка, что будет способствовать увеличению капитала банков.

Ранее в РЭУ имени Г.В. Плеханова заявили, что уровень просрочки по потребительским кредитам сократился в два раза за последние три года. Уровень просроченных платежей по потребкредитам составляет 4%.

Как сообщает «Газета.ru» в министерстве экономического развития разработали законопроект, по которому граждане могут выкупать у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.