Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Москва, 2 сентября. Заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров предупредил о подорожании авиабилетов на 9–10% по сравнению с прошлым годом по итогам 2019 года.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — цитирует Шокурова газета «Известия».

Он подчеркнул, что по данным АЭВТ в I квартале 2019 года авиакомпании потеряли 45 млрд рублей. Цифра превысила аналогичный показатель прошлого года на 32%. Операционные убытки российских перевозчиков в 2018 году составили порядка 54 млрд рублей.

В ГосНИИ гражданской авиации и Высшей школе экономики (ВШЭ) в целом согласны с прогнозом АЭВТ по ценам на авиабилеты. Опрошенные газетой эксперты перечислили среди создающих убытки базовых факторов высокую стоимость авиакеросина и избыточность количества мест (провозных мощностей) в действующем флоте.

Специалисты считают компенсацию (демпфер) одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний. В условиях резкого роста стоимости топлива он должен помочь перевозчикам сдерживать цены на билеты для россиян. В пресс-службе Минфина газете сообщили, что рассчитывать на выплаты в рамках демпфера российские авиакомпании смогут, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила более высокие цены на авиационные билеты на осуществляющиеся на лайнерах Sukhoi SuperJet 100 рейсы, по сравнению с идентичными маршрутами с иностранными самолетами.

Причина кроется в более высоких расходах на техническое обслуживание воздушного судна, которые возникают вследствие длительных простоев SSJ из-за ожидания запчастей и ремонта.