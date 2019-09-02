Орешкин рассказал о возможных последствиях падения цен на нефть

Москва, 2 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российская экономика не будет испытывать серьезного давления даже в случае стоимости нефти 40 долларов за баррель.

«Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — заявил Орешкин.

По его словам, при нефти 60 долларов за баррель состояние экономики позволит спокойно инвестировать в новые проекты. При стоимости 40 долларов за баррель возникнут сложности в инвестициях, подчеркнул Орешкин. По его словам, даже в этом случае, серьезное давление на внутреннюю экономику и финансовый рынок не будет оказываться.

Ранее Максим Орешкин рассказал, когда усилия предпринимаемые министерством экономического развития для ускорения роста экономики принесут результат.

По его словам, экономический рост России в 2018 году превысил 2%, в 2017 году этот показатель составлял 1,8%. Он подчеркнул, что это время совпало с санкционным кризисом и мировым давлением.

«Многие процессы, которые сейчас «перезагружаем», имеют большую инерцию. Сразу результат увидеть сложно, тем более, чтобы он стал реально ощутим для миллионов наших граждан», — отметил министр экономического развития.

В Минэкономразвитии подготовили прогноз на 2019-2024 годы, в котором темпы инфляции снижены с 4,3% до 3,8% в 2019 году, а в 2020 году — с 3,8% до 3%. Максим Орешкин объяснил, что это связано с торможением потребительского спроса.

Как сообщает «Газета.ru», Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года. Так, в 2019 году среднегодовой курс доллара составит 65,4 рубля, в 2020 — 68,7, в 2021 — 69,3, в 2022 — 69,1, в 2023 —70,1, в 2024 —70,5 рубля.