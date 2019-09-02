К строительству космодрома «Восточный» могут привлечь военных

Москва, 2 сентября. Создаваемая Минобороны РФ военно-строительная публично-правовая компания (ППК) может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома «Восточный». Об этом рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

«Реформа военно-строительного комплекса сейчас идет, она заключается в создании публично-правовой компании (ППК), которая объединит все строительные активы Минобороны. Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по «Восточному», — цитирует Борисова газета «Ведомости».

Вице-премьер отметил, что нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома — производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» работа тоже найдется. По его словам, на «Восточном» очень много работы и ПСО «там тоже будет чем заняться».

Борисов подчеркнул, что ситуация на «Восточном» не устраивает никого. Фактически сорваны работы по первой очереди, построены лишь самые необходимые объекты, благодаря которым стало возможным сделать пуски носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Но «это делается на живую нитку» и темпы возведения объектов второй очереди по-прежнему не удовлетворяют.

Он обратил внимание на напрямую не зависящие от ПСО «Казань» факторы. Борисов напомнил, что компания участвовала в строительстве стадионов к прошедшему в России чемпионату мира по футболу, но процесс расчета с ней затянулся, и «Казань» почти не имела необходимых оборотных средств. Вице-премьер пообещал, что комплекс вопросов и по работе ПСО и ценообразованию будет рассмотрен в начале сентября во время совещания у президента.

«Чтобы не дожидаться системных изменений, нам придется идти по пути создания специальных условий для строительства «Восточного» — повышать расценки», — отметил Борисов.

По его слова, для ракет-носителей модульного типа «Ангара» нужен второй стол. Этот он назвал вопросом национальной безопасности.

В июле Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о сложностях в строительстве второй очереди космодрома «Восточный», сообщила Газета.ru. Он удивился статистическим данным о 310 солнечных днях в регионе и отметил, что на космодроме «заливает котлованы».