Путин посетит космодром «Восточный»

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, лично посетит космодром «Восточный», чтобы обсудить накопившиеся проблемы.

Как сообщают «Ведомости», на этой неделе проблемы строительства космодрома «Восточный» будут обсуждаться на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с кабинетом министров 2 сентября.

По данным издания, Путин 6 сентября обсудит накопившиеся проблемы уже на самом космодроме. Факт подготовки визита главы государства на космодром подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ожидается, что будут обсуждаться как финансовые вопросы Роскосмоса, так и темпы строительства стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара» (часть второй очереди «Восточного»). Предполагается, что также будет затронут вопрос о «достройке объектов инфраструктуры первой очереди (стартовый стол под ракеты-носители семейства «Союз-2»)».

Не исключено, что Путин по итогам совещания примет решение о смене подрядчика стройки — производственно-строительного объединения «Казань».

На данный момент на российском космодроме идет возведение второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара». Первая, почти оконченная очередь, включает в себя стартовый комплекс под ракеты «Союз», которые уже иногда отправляются с нового космодрома.

Ранее сообщалось, что первый пуск «Ангары» с «Восточного» намечен на 2021 год, но позже его перенесли на 2023 год.

В июне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин показал на видео строительство второй очереди космодрома «Восточный». На первом ролике можно видеть, как строители разрабатывают котлован под универсальный стартовый комплекс. На второй записи происходит выборка грунта под сети глубокого заложения.



Однако позднее глава Роскосмоса рассказал о «большой беде», которая преследует строителей — на Дальнем Востоке месяцами идут дожди, котлован под стартовые сооружения постоянно заливает, но, по его словам, строительство укладывается в сроки.