Матвиенко рассказала, как происходит перезагрузка образования в России

Москва, 2 сентября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о правильной перезагрузке образовательного процесса в России.

По ее словам, необходимо приводить его в соответствие требованиям, которые продиктованы временем, сохраняя все ценное, что есть в отечественной системе образования. Матвиенко напомнила, что дорожной картой служит национальный проект «Образование».

«На его реализацию направляется почти 800 миллиардов рублей. По сути, речь идет о перезагрузке образовательного процесса в нашей стране», — заявила Матвиенко.

Она напомнила о реализации проекта электронной школы, который был запущен в Москве и ряде регионов.

«Полагаю, «цифра» в сфере образования — не более, чем один из методических инструментов».

Матвиенко подчеркнула, что информационные технологии не могут и не смогут никогда заменить педагога. По ее словам, искусственный интеллект может оказать действенную помощь в поиске информации, но только учитель сможет научить школьника пониманию информации, осмыслению и приведению ее в систему.

«Учитель, его личность — ключевое звено в образовательном процессе», — заявила Матвиенко.

«Нам надо брать курс на выстраивание единой системы как подготовки учителей, так и повышения их квалификации. Исходить из того, что это постоянный, непрерывный процесс», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, также необходимо выявлять талантливых детей, создавать им условия для реализации своего потенциала. Матвиенко подчеркнула, что огромное значение имеет возвращение в российские школы принципа единства обучения и воспитания.

Ранее стало известно, что в ряде регионов России высшее образование могут сделать полностью бесплатным.