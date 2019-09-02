Орешкин рассказал, когда принесут результат меры для ускорения роста экономики РФ

Москва, 2 сентября. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, когда принесут результат предпринимаемые министерством для ускорения роста экономики страны меры.

Министр напомнил, что в минувшем году экономический рост в России превысил 2%, тогда как в 2017 году показатель составлял 1,8%. Орешкин признал, что «это немного».

«Готов отвечать за тот период, который провел в Минэке, а министром я работаю не так давно. Да и время это совпало с мировым кризисом, санкционным давлением. Многие процессы, которые сейчас «перезагружаем», имеют большую инерцию, — цитирует министра ТАСС. — Сразу результат увидеть сложно, тем более, чтобы он стал реально ощутим для миллионов наших граждан».

В 2018 году, по оценке Росстата, рост экономики в России составил 2,3%. Годом ранее показатель равнялся 1,6%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2019 году увеличится на 1,3%.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития подготовило прогноз на 2019-2024 годы, согласно которому годовая инфляция в России замедлится в сентябре до 4,3%

В документе говорится, что годовая инфляция в декабре текущего года составит 3,8%. Но в марте 2020 года она замедлится до 3,2%, в июне — до 3%, а в сентябре следующего года показатель составит 2,9%.

В третьем квартале текущего года, по прогнозу министерства, инфляция составит 0,1%, а в четвертом квартале ожидается инфляция на уровне 1,2%. Ожидается, что инфляция составит 1,1%в первой четверти следующего года, и 0,5% во втором квартале 2020 года. В третьем квартале показатель установится на отметке в 0%, а в четвертом – в 1,3%.

Росстат сообщил, что с начала текущего года по 19 августа цены выросли на 2,5%.

Среднегодовой курс национальной валюты, согласно прогнозу курса доллара Минэкономразвития до 2024 года превысит 70 рублей за один американский доллар, сообщает Газета.ru. Цена нефти к 2024 году понизится до 45,9 долларов за баррель.