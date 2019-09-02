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Школьница скончалась после удара током от заряжающегося телефона в Мордовии

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Школьница скончалась после удара током от заряжающегося телефона в Мордовии

Саранск, 2 сентября. В Мордовии десятилетняя школьница скончалась после удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ. 

По данным следователей, инцидент произошел в воскресенье в селе Большие Березники Мордовии. 

«Девочка получила удар электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети», — говорится в сообщении СК РФ. 

Девочку обнаружила в комнате ее мать и вызвала скорую. Несмотря на все усилия медиков, в больнице школьница скончалась.

По факту гибели девочки следователи начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в воскресенье сообщалось о гибели школьника в результате несчастного случая в Самаре: десятилетний мальчик скончался после того, как на него упала мраморная плита со здания Дворца культуры. Как уточнили следователи, с облицовочной плиты фасада здания с высоты около полутора метров на ребенка обрушилась мраморная плита.

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