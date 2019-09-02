Зеленский заявил о желании встретиться с Трампом после диалога с Пенсом

Киев, 2 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с главой Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал после диалога с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Зеленский поблагодарил Пенса за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Хотел бы вас лично и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», — отметил глава Украины.

По его мнению, Киев и Вашингтон могут сотрудничать во многих сферах. Политик также изъявил желание встретиться с хозяином Белого дома.

«С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог», — написал политик в Twitter.

Happy to have had a warm meeting with @VP . Grateful that the USA will not change its position in support of Ukraine’s territorial integrity and sovereignty. We have a lot of spheres for cooperation! Looking forward to meeting @realDonaldTrump to continue our productive dialog! pic.twitter.com/PqtfZqNQ5b — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 1, 2019

В свою очередь, Пенс отметил, что обсудил с Зеленским вопросы энергетической безопасности, экономики, а также прогресс в реформах.

Ранее стало известно о подписании межправительственного соглашения в сфере поставок газа между Соединенными Штатами, Польшей и Украиной. Также сообщалось, что Зеленский выступил против строительства газопровода «Северный поток-2», якобы тот угрожает безопасности Европы.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — цитирует Газета.ru.

В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич подчеркнул, что проект, напротив, будет способствовать укреплению безопасности континента. По его мнению, строительство газопровода не противоречит и стратегическим интересам Киева.