Черногория осудила решение Польши не приглашать Россию в Варшаву

Подгорица, 2 сентября. Президент Черногории Мило Джуканович осудил отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны.

«Мое мнение, что это событие было бы еще более полным, если бы в нем участвовала Россия», — заявил черногорский лидер.

Он подчеркнул, что Советский Союз сыграл грандиозную роль в победе над фашизмом и в освобождении Европы.

В Сербии также осудили решение Польши проводить торжественные мероприятия без участия России. Министр обороны Сербии Александр Вулин подчеркнул, что польские власти «выбрали свою сторону» находясь вместе с силами, которую вызвали Вторую мировую войну. Он подчеркнул, что Сербия никогда не была на неправильной стороне.

Политик предположил, какими в будущем будут мероприятия по случаю годовщины Второй мировой войны.

«Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто ее вызвал», — заявил Вулин.

Напомним, в воскресенье в Варшаве стартовали торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша не пригласила на них российскую делегацию, а также представителей Сербии. В мероприятиях участвуют союзники по НАТО и ЕС, включая Германию, а также представители Восточного партнерства.

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог Владимир Брутер заявил, что эти мероприятия нельзя считать полноценными, поскольку именно Советский Союз освободил Европу от фашистов. Он напомнил, что во время освобождения Польши погибли 600 тысяч советских солдат.

«Собственно, все, что касается Польши 1939 года, я думаю, актуально и сейчас. Польша пытается показать, что она значит значительно больше, чем значит на самом деле, и очень часто выступает как сознательный провокатор», — заявил Брутер.

Как сообщает «Газета.ru», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Варшава загнала себя в глупое положение.