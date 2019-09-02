Названы регионы РФ с самой доступной электроэнергией

Москва, 2 сентября. Больше всего электроэнергии на среднюю зарплату могут купить жители Иркутской области, ЯНАО и ХМАО, а меньше всего — жители Калмыкии. Таковы результаты рейтинга, составленного РИА Новости.

Агентство оценило доступность электроэнергии для жителей регионов РФ, просчитав для этого количество киловатт-часов, которое они могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты.

Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, где зафиксирована самая низкая в России цена электроэнергии: немногим более рубля за киловатт в час. Это вдвое меньше, чем в Хакасии, расположившейся на второй строчке рейтинга. За Иркутской областью также следуют ЯНАО и ХМАО.

По данным агентства, средняя стоимость электроэнергии составляет в России чуть более четырех рублей за киловатт в час. В первую десятку рейтинга также попали регионы, где цена на электроэнергию выше средней по России, однако она более доступна за счет высоких зарплат. К примеру, Сахалинская область занимает пятую строчку, хотя киловатт в этом регионе стоит 4,24 рубля, что почти в два раза больше, чем в Красноярском крае, который находится на шестом месте.

Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке, где киловатт в час стоит более 8,2 рубля. В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.

Ранее, как сообщал RT, правительство России утвердило постановление, которое вносит изменение в порядок формирования индексов повышения платы за коммунальные услуги. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, постановление «позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции». Согласно документу, регионы обяжут согласовывать превышения индекса с ФАС.

Незадолго до этого депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает передавать долги по услугам ЖКХ коллекторам. Согласно документу, право работать с долгами по коммунальным услугам может принадлежать только непосредственным участникам этого рынка.