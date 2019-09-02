Военкор оценил символичность российского флага над Донецком

Флаг Российской Федерации, развевающийся над Донецком — это продолжение курса, завещанного первым главой Донецкой народной республики Александром Захарченко, заявил в беседе с Федеральным агентством новостей военный корреспондент Дмитрий Павленко, находящийся в данный момент в столице ДНР.

«Конечно, флаг России на флагштоке на площади Ленина — это глубоко символично и в каком-то смысле это аналогия к событиям Русской Весны, когда люди поднимали именно российские флаги, рассчитывая на то, что Москва их не бросит, и они вернутся домой в Россию», — уверен он.

Собеседник ФАН напомнил слова государя-императора Николая I, который сказал о том, что где однажды был поднят русский флаг, там он уже спускаться не должен.

«И сегодня российский флаг над Донецком — это еще и символ возвращающейся из эпохи безвременья России, знак того, что Россия обязательно преодолеет последствия трагического XX столетия и вернется на свои исторические земли».

Военкор констатировал, что конечно, по сей день продолжается «геополитическая» возня — с одной стороны официальная приверженность Минскому процессу, признание Донбасса де-юре территорией Украины и похабные флешмобы с просьбами к киевскому режиму что-то там признать. С другой стороны — русский флаг над Донецком, тысячи людей на официальных мероприятиях с российскими флагами и начало выдачи паспортов.

«И рано или поздно с этим противоречием предстоит заканчивать, — констатировал Павленко. — Либо Россия продолжает тот тяжелый, но логичный путь возвращения на свой исторический имперский путь, либо она капитулирует и закрепляет статус третьесортной сырьевой колонии».

По его мнению, то, что сегодня происходит в Донбассе — проверка для российской элиты: либо она окончательно встанет на сторону народа, признает подлинный выбор Донбасса и продолжит долгий и трудный путь воссоединения русских земель, начавшийся в марте 2014 с крымского воссоединения, либо она, в конечном итоге, сдаст Донбасс, затем Крым, а далее последует неизбежная смута с очень тяжелыми последствиями, расхлебывать которое придется не одному поколению.

«И да еще момент: русский флаг над Донецком — это продолжение курса, завещанного первым главой ДНР Александром Захарченко и другими Героями Новороссии, которых нет с нами рядом. Это на сегодняшний день лучшая дань их памяти. И очень хочется верить, что очень скоро над всем русским Донбассом будет простираться безоблачное небо, в котором будут разрывы исключительно от залпов салютов в честь очередной годовщины воссоединения с Россией», — выразил надежду собеседник ФАН.

Дмитрий Павленко убежден, что возвращение Донбасса домой в Россию объективно создаст предпосылки для дальнейшей реинтеграции остальных русских территорий, временно оккупированных политическим недоразумением под названием Украина. При условии, если Россия будет проводить грамотную внутреннюю и в особенности социальную политику.

Напомним, что 31 августа 2019 года исполнился ровно год со дня трагической гибели главы ДНР Александра Захарченко.

Что же касается российского флага, то он был поднят в Донецке, на площади Ленина, 22 августа 2019 года, в День флага РФ, и остается на месте по сей день.

Напомним, что гражданская война началась в Донбассе весной 2014 года.

