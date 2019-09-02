ВВС Чехии приступят к охране воздушного пространства Балтии

Таллин, 2 сентября. Истребители ВВС Чехии приступят к охране неба над странами Балтии. Об этом сообщает министерство обороны Эстонии. Отмечается, что передача миссии по охране воздушного пространства состоится в понедельник на базе Эмари под Таллином.

«Пилоты ВВС Чехии вместе с истребителями JAS-39C Gripen сменят контингент ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon. В церемонии примут участие министры обороны Эстонии и Чехии Юри Луйк и Лубомир Метнар. Чешские истребители будут впервые дислоцированы в Эстонии», — указали в эстонском военном ведомстве.

Латвия, Литва и Эстония не располагают самолетами, на которых может быть возложена охрана воздушного пространства. В связи с этим соответствующие функции выполняют страны-участницы Североатлантического альянса.

Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме потребовал у России «вернуть захваченные земли». Об этом писала Газета.ru.