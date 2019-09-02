Путин проконтролирует ход восстановительных работ в Иркутской области

Москва, 2 сентября. Президент России Владимир Путин в понедельник посетит Иркутскую область.

В Тулуне, который наиболее сильно пострадал от паводка, российский лидер пообщается с местными жителями, посетит отремонтированную школу и проконтролирует ход работ по ликвидации последствий стихии.

«Глава государства ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков и проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», —заявили в пресс-службе Кремля.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей и таяния в горах Восточного Саяна. Были подтоплены 17,4 тыс. жилых домов и приусадебных участков. Пострадали 49 социально значимых объектов и 49 участков автомобильных дорог. Из-за разгула стихии погибли 25 человек, шесть — пропали без вести.

Российский лидер поручил незамедлительно начать выплаты жителям Иркутской области, а также обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт жилья поврежденного при наводнении.