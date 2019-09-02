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Российские военные передали гумпомощь нуждающимся жителям провинции Дейр-эз-Зор 

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Российские военные передали гумпомощь нуждающимся жителям провинции Дейр-эз-Зор 

Дейр-эз-Зор, 2 сентября. Российские военные передали нуждающимся жителям сирийской провинции Дейр-эз-Зор продовольственные наборы, общим весом почти 2,5 тонны, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.
 
За минувшие сутки представители Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Нуждающимся жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,48 тонны. 

В общей сложности сотрудники ЦПВС провели в Сирии 2194 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3564,31 тонны.

Ранее сообщалась, что Сирийская арабская армия записала в свой счет очередную победу над террористами в провинции Идлиб. На этот раз военные взяли город Ат-Тамана, из которого бежали боевики, сдав населенный пункт без боя. Корреспонденты Федерального агентства новостей прислали видеоматериалы из освобожденного города.

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