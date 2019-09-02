Трамп призвал молиться за людей на Багамских островах

Вашингтон, 2 сентября. Американский президент Дональд Трамп прокомментировал нашествие урагана «Дориан» на Багамские острова.

«Молитесь за людей на Багамах. Острова подверглись удару стихии, какого не было никогда прежде, категория 5», — написал американский лидер в Twitter.

Он подчеркнул, что скорость урагана достигает почти 200 миль в час (320 км/ч).

Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, Трамп заявил, что «Дориан» является сильнейшим стихийным бедствием, которое когда-либо надвигалось на страну.

«Мы не знаем, в каком именно месте он нанесет удар, но у нас есть идеи на этот счет», — заявил Трамп.

Напомним, ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Это означает, что стихийное бедствие нанесет катастрофический ущерб: повалит все деревья, кустарники, рекламные щиты, полностью разрушит или нанесет серьезные повреждения зданиям.

«Дориан» — четвертый ураган в штате Флорида. Во время нашествия двух предыдущих ураганов обошлось без жертв. Ураган «Барри» унес жизнь одного человека.

Из-за нашествия стихии Трамп отменил визит в Польшу. Во Флориде введен режим ЧС, сообщает «Газета.ru».

По данным портала Axios, Трамп регулярно обсуждал с представителями ведомства по национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами. Журналисты заявили, что чиновники «были ошарашены» предложением Трампа. Источники Axios подчеркнули, что идея американского лидера не получила официального оформления.