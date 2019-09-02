Фанаты устроили травлю Бузовой в соцсетях из-за выход в свет в нижнем белье

Москва, 2 сентября. Певица и телеведущая Ольга Бузова вернулась в столицу после длительных гастролей и поспешила поделиться своей радостью с поклонниками в Instagram. Она опубликовала снимок из одного московских ресторанов. Однако подписчики резко раскритиковали ее внешний вид, буквально затравив певицу в комментариях.
Бузова опубликовала фотографию из ресторана. На снимке она запечатлена в платье-пиджаке. В глубоком декольте виден кружевной белый лиф.
«Моя величественная грациозная Москва. Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает! Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. Я дома, я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива!», — написала Бузова, признавшись своим поклонникам в любви.
Однако подписчики артистки не оценили романтический настрой Бузовой на грубо раскритиковали ее наряд. По мнению большинства комментаторов, такой вид совершенно неуместен в ресторанах столицы.
«Надо уж совсем голой, чего мелочиться, пиджак на себя одевать», — пишет пользователь под ником olesya_alexandr.
«Пиджак без брюк и топа… Бузова больна на голову!» — считает fragment_365.
«В трусалях и пиджаке… Самое время для песни — Деградация!!!» — выразил мнение circlecharity.
«В ресторан пускают в такой одежде?! Не знает, чем привлечь к себе внимание. А может специально так нарядилась, чтоб мы обсуждали и ей за это денежки капали», — предположила olga_shamina.
Большая часть комментариев была посвящена сравнению Бузовой с продажными женщинами. Другие же пользователи просто соревновались в остроумии.
«Когда купила красивое белье, а показать не кому», — шутит timur_bogdanovich19.
«Давайте скинемся народ — Оленьке на одежду уже не хватает, маечку купим!» — добавил suomen_minttu.
«Оля, ты забыла одеться», — пишет efimova_vikylya.
К слову, последний комментарий стал самым популярным под спорным снимком звезды.
Отметим, ранее Бузовой досталось от поклонников за неудачное фото в купальнике. Вместо хвалебных отзывов подписчики обратили внимание не на формы артистки, а на ее приоткрытый рот. Подписчики задались вопросом: почему Бузова постоянно снимается с открытым ртом?
«Господи, зачем делать такие губы? Причем это стало ее привычкой недавно, раньше нормальная была», — пишет пользователь под ником iri_dob.
«В голову себе мозга хотя бы немного накидай… Хотя… Он у тебя через постоянно открытый рот выпадет», — написала konikmargarita.