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Пенс и Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины

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Пенс и Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины

Вашингтон, 2 сентября. Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили энергетическую независимость Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента США.

По мнению Пенса Украине удалось достичь прогресса в этом направлении.

«Лидеры обсудили проделанный прогресс в обеспечении энергетической независимости Украины», — указывается в заявлении американской стороны.

Кроме того, Пенс выразил поддержку «смелым реформам» Зеленского «по борьбе с коррупцией и улучшению бизнес климата для привлечения иностранных инвестиций», передает РИА Новости.

В свою очередь, Зеленский выразил Пенсу и Траму благодарность за помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву.

«Хотел бы вас лично и США, и президента, и правительство поблагодарить за ту помощь и финансовую, и военную, которую вы оказываете для Украины», — сказал политик.

Ранее Зеленский рассказал о целях, которые он ставит перед собой в первый год своего президентства. Глава Украины заявил о желании незамедлительно начать задуманные реформы.

«Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти», — цитирует газета «Известия».

Также накануне стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Соединенными Штатами, Польшей и Украиной. По словам подписантов, одной из ключевых целей договора является реформирование украинского рынка природного газа.

«Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика», — прокомментировал представитель правительства Польши Петр Наимский.

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