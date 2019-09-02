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Россия

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

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Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Строительство кадетских училищ в России продолжится, и уже через год планируется открыть такое учебное заведение в Калининграде. Об этом, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, выступая перед журналистами после торжественной церемонии открытия Президентского кадетского училища в Кемерово, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Николай Панков

Он особо подчеркнул, что в данном регионе был реализован проект, по которому можно делать абсолютно объективные выводы по всем российским довузовским образовательным организациям.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

«Но здесь есть и свои особенности. В частности – архитектурные особенности. Очень интересен дизайн. И, естественно, особенности и специфика есть и в содержательном плане. Мы будем специализировать Кемеровское президентское кадетское училище на робототехнике, IT-технологиях и, как бы это амбициозно ни звучало – на искусственном интеллекте. Учебно-материальная база училища уникальна и как раз и предполагает озвученную мною специфику», — объяснил Панков.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

По словам замминистра, «виртуальный класс», в котором будут заниматься кадеты в Кемеровском президентском кадетском училище — пока единственный  во всей России. 

Что же касается дальнейших планов, то, как рассказал Николай Панков, российские военные строители не стоят месте.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

«Каждое новая стройка – лучше предыдущей. Здесь вложена душа! И это видно на самом деле! Удивительный дизайн, удивительное архитектурное решение. Самые современные учебные классы. Поэтому, это, конечно, самое передовое, самое современное кадетское училище, — отметил он. — Сейчас я могу однозначно заявить, что к началу следующего нового учебного года мы будем перерезать ленточку еще одного довузовского учебного заведения – в городе Калининграде. Министр обороны РФ совсем недавно заложил камень в основание будущего училища. Нет никаких сомнений в том, что наши военные строители вот также качественно, также креативно построят еще одно учебное заведение. Мы вас приглашаем на открытие!»

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

При этом, по мнению заместителя главы оборонного ведомства РФ, родителям не стоит сильно переживать за детей, поступивших в кемеровскую «кадетку».

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

«Я уже говорил мамам наших кадетов, чтобы они не переживали за своих сыновей. Их сыновья попали в очень хорошие руки. Мы действительно стараемся быть им хорошими папами и мамами. Мы ко всем нашим кадетам относимся как к своим сыновьям, внукам, создавая им удивительно хорошие условия для учебы, для быта, для спорта, для отдыха», — заверил он.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

«У нас очень большая история. История  суворовского движения насчитывает несколько десятилетий. Она берет свое начало с военного 1943 года», — напомнил Панков.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

В завершении встречи Николая Панкова с представителями СМИ зашла речь о своего рода эксперименте, на который решилось министерство обороны в Тыве, где в кадетском училище в Кызыле совместно обучаются мальчики и девочки.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

«Для нас это было очень непростое решение, — признался он. — Я совсем недавно был там и задавал педагогам вопрос — «удался ли наш эксперимент?» Ответ был однозначный – «опыт очень хороший». А будем ли мы его распространять я пока не знаю. Решение принимает министр обороны. Но, поверьте, это очень хороший опыт. Я вас приглашаю – найдите возможность, съездите, пожалуйста, на землю древней Тывы, ознакомьтесь с нашим уникальным президентским кадетским училищем в городе Кызыле, где обучаются совместно мальчики и девочки. Думаю, у вас тоже будут очень хорошие впечатления!»

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Напомним, что Президентское кадетское училище было торжественно открыто в Кемерово 1 сентября 2019 года. Учебное заведение было построено в рекордные сроки – за 272 дня. В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев

Завтра, 2 сентября в Санкт-Петербурге откроется филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. При этом, как стало известно ФАН, в этом году в военных учебных заведениях у представительниц прекрасного пола конкурс доходил до 27 человек на место, тогда как у молодых людей – чуть более девяти.

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

 

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