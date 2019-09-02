Замминистра обороны рассказал о развитии сети кадетских училищ в России

Строительство кадетских училищ в России продолжится, и уже через год планируется открыть такое учебное заведение в Калининграде. Об этом, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, выступая перед журналистами после торжественной церемонии открытия Президентского кадетского училища в Кемерово, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Он особо подчеркнул, что в данном регионе был реализован проект, по которому можно делать абсолютно объективные выводы по всем российским довузовским образовательным организациям.

«Но здесь есть и свои особенности. В частности – архитектурные особенности. Очень интересен дизайн. И, естественно, особенности и специфика есть и в содержательном плане. Мы будем специализировать Кемеровское президентское кадетское училище на робототехнике, IT-технологиях и, как бы это амбициозно ни звучало – на искусственном интеллекте. Учебно-материальная база училища уникальна и как раз и предполагает озвученную мною специфику», — объяснил Панков.

По словам замминистра, «виртуальный класс», в котором будут заниматься кадеты в Кемеровском президентском кадетском училище — пока единственный во всей России.

Что же касается дальнейших планов, то, как рассказал Николай Панков, российские военные строители не стоят месте.

«Каждое новая стройка – лучше предыдущей. Здесь вложена душа! И это видно на самом деле! Удивительный дизайн, удивительное архитектурное решение. Самые современные учебные классы. Поэтому, это, конечно, самое передовое, самое современное кадетское училище, — отметил он. — Сейчас я могу однозначно заявить, что к началу следующего нового учебного года мы будем перерезать ленточку еще одного довузовского учебного заведения – в городе Калининграде. Министр обороны РФ совсем недавно заложил камень в основание будущего училища. Нет никаких сомнений в том, что наши военные строители вот также качественно, также креативно построят еще одно учебное заведение. Мы вас приглашаем на открытие!»

При этом, по мнению заместителя главы оборонного ведомства РФ, родителям не стоит сильно переживать за детей, поступивших в кемеровскую «кадетку».

«Я уже говорил мамам наших кадетов, чтобы они не переживали за своих сыновей. Их сыновья попали в очень хорошие руки. Мы действительно стараемся быть им хорошими папами и мамами. Мы ко всем нашим кадетам относимся как к своим сыновьям, внукам, создавая им удивительно хорошие условия для учебы, для быта, для спорта, для отдыха», — заверил он.

«У нас очень большая история. История суворовского движения насчитывает несколько десятилетий. Она берет свое начало с военного 1943 года», — напомнил Панков.

В завершении встречи Николая Панкова с представителями СМИ зашла речь о своего рода эксперименте, на который решилось министерство обороны в Тыве, где в кадетском училище в Кызыле совместно обучаются мальчики и девочки.

«Для нас это было очень непростое решение, — признался он. — Я совсем недавно был там и задавал педагогам вопрос — «удался ли наш эксперимент?» Ответ был однозначный – «опыт очень хороший». А будем ли мы его распространять я пока не знаю. Решение принимает министр обороны. Но, поверьте, это очень хороший опыт. Я вас приглашаю – найдите возможность, съездите, пожалуйста, на землю древней Тывы, ознакомьтесь с нашим уникальным президентским кадетским училищем в городе Кызыле, где обучаются совместно мальчики и девочки. Думаю, у вас тоже будут очень хорошие впечатления!»

Напомним, что Президентское кадетское училище было торжественно открыто в Кемерово 1 сентября 2019 года. Учебное заведение было построено в рекордные сроки – за 272 дня. В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Завтра, 2 сентября в Санкт-Петербурге откроется филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. При этом, как стало известно ФАН, в этом году в военных учебных заведениях у представительниц прекрасного пола конкурс доходил до 27 человек на место, тогда как у молодых людей – чуть более девяти.