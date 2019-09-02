Эксперт рассказал, как РФ опередила Китай и США в покупке украинского «Мотор Сич»

Киев, 2 сентября. Украинский политолог Ростислав Ищенко, комментируя споры вокруг завода «Мотор Сич», заявил, что Украина при продаже акций китайским компаниям, попытает угодить всем заинтересованным сторонам. При этом эксперт напомнил, что РФ опередила и Китай, и США, минуя покупку акций компании.

Эксперт отметил, что в попытке угодить всем заинтересованным сторонам Киев создаст видимость борьбы с продажей предприятия для США, тогда как Китай получит всю необходимую документацию и персонал.

«Для американцев формально заблокируют продажу, китайцы купят документы и специалистов. Если они фактически построили на своей территории цеха этого предприятия, то оно там будет работать», — цитирует эксперта Ukraina.ru.

Ищенко напомнил, что восемь лет назад Москва без каких-либо проблем приобрела интересовавшую ее документацию завода и специалистов. После чего российская сторона перевезла специалистов на свои предприятия, «где они спокойно работают: и для этого не надо было покупать все акции предприятия».

Запрет со стороны США, по мнению эксперта, выгоден для Украины: Киеву таким образом удастся взять с Китая еще большую прибыль под предлогом того, что американцы запрещают им продавать завод.

Ранее стало известно, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group обратились в Антимонопольный комитет Украины с просьбой согласовать сделку о покупке контрольного пакета украинского предприятия «Мотор Сич».

Позднее западные СМИ сообщили, что Вашингтон намерен помешать китайским компаниям получить контроль над украинским заводом. В минувший вторник советник президента США по нацбезопасноти Джон Болтон провел встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком, в ходе которой обсудил защиту украинской промышленности от «недобросовестного поведения» Китая.

После этого посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что Вашингтон не имеет права «нагло вмешиваться» во внешние и внутренние дела Киева и «требовать от Украины выбирать между Китаем и США».

Комментируя действия Болтона, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в интервью RT, что намерение Вашингтона предотвратить сделку с Пекином можно расценивать не только как полную несамостоятельность Киева, но и как вмешательство США во внутренние дела Украины и Китая.