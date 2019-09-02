Зариф и Лавров обсудят действия Израиля на Ближнем Востоке

Москва, 2 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Министры обсудят действия Израиля на Ближнем Востоке.

«Помимо двусторонних вопросов, мы также обсудим региональные проблемы – Сирию, по которой необходимо согласование, по Йемену также нужна координация, а также обсудим агрессию сионистского режима в регионе», — заявил Мохаммад Зариф.

Напомним, Израиль заявил, что Ливан выпустил по приграничному селению ракету. После этого израильские военные распорядились открыть бомбоубежища, которые располагаются на расстоянии четырех километров от границы. Через некоторое время израильская армия нанесла ответный удар. Армия Ливана сообщила, что по территории страны было выпущено около 40 ракет.

Этот инцидент стал самым серьезным с момента Второй ливанской войны 2006 году. Напомним, тогда боевые действия между ливанской вооруженной группировкой «Хезболла» (признана террористической в ряде стран) и израильской армией продолжались 34 дня. Они завершились 14 августа 2006 года после объявления Совбезом ООН режима прекращения огня.

Ранее представитель Ирана Али Рабии заявил, что агрессия Израиля в отношении Ирака, Ливана и Сирии будет иметь последствия. Он подчеркнул, что генсек движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что действия Израиля повлекут за собой ответ. Рабии отметил, что признает права Ливана, Ирака и Сирии на самозащиту.

Израильские военные нанесли авиаудар по объектам в провинции Дамаск. По их словам, якобы была прекращена атака БПЛА Ирана по территории Израиля. Авиаудар был отражен силами ПВО Сирии.