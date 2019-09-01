Эксперты выяснили, сколько россияне тратили на отдых летом 2019 года

Москва, 1 сентября. Эксперты сервиса бронирования туров Travelata.ru опубликовали данные о расходах россиян на отдых летом 2019 года.

По подсчетам специалистов, в среднем граждане тратили на отдых 88 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель составил 80 тысяч. Средний чек на зарубежные путешествия возрос до отметки 92 тысяч рублей. В то же время, средняя стоимость туров внутри страны составила 47 тысяч рублей.

Между тем, многим россиянам удался куда более экономный отдых. Один из путешественников отдохнул в Греции за 7065 рублей в отеле с одной «звездой». В эту цену был включен и завтрак. Еще два наших соотечественники приобрели тур в Адлер всего за 5990 рублей.

Ранее Газета.ru анализировала преимущества и недостатки отдыха в Исландии. Издание отмечает, что «страна льдов» пользуется все большей популярностью среди российских туристов.