Москва, 1 сентября. Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд об окончании войны.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Во время них президент Эстонии заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад, после того, как российские войска покинули в 1994 году территорию республики.

Шерин заявил, что война для Эстонии не могла закончиться, поскольку она для этой страны и не начиналась.

«Война начинается для того народа и того государства, которые воюют за свою независимость. Если эстонский лидер скажет какие-то величайшие сражения, в которых принимала участие эстонская армия, тогда, наверное, может такие заявления делать», — пояснил Шерин журналистам РИА Новости.

Отметим, польские власти не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Россию. В них принимают участие их союзники по НАТО и ЕС, а также представители Украины.

Член Совета Федерации Константин Косачев обвинил Польшу в попытке переписать историю. Он подчеркнул, что советские солдаты освободили Польшу от фашистов, а также напомнил, что Волынскую резню устроили украинские националисты. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша загнала себя в глупое положение.

Напомним, 26 июля 1994 года президенты России и Эстонии Борис Ельцин и Леннарт Мери подписали договор о выводе российских войск с территории Эстонии. Военные покинули эту страну 31 августа 1994 года.