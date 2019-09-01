Эрдоган заявил о готовности начать новую операцию в Сирии к востоку от Евфрата

Анкара, 1 сентября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию к востоку от Евфрата в Сирийской Арабской Республике. Он объяснил эти намерения необходимостью борьбы с терроризмом.

«В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнезда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить», — сказал турецкий лидер в ходе выступления в Конье.

Следует отметить, что поддерживаемые США отряды самообороны курдов по-прежнему удерживают часть территории в северной части Сирии. Анкара усматривает в этих действиях угрозу своей национальной безопасности. Эрдоган потребовал, чтобы курды покинули Африн, однако ультиматум главы Турции был отклонен.

20 января 2018 года турецкие власти заявили о начале операции «Оливковая ветвь», целью которой является вытеснение курдов с оккупированных территорий. Итогом противостояния стали тысячи человеческих жертв. Власти Сирии расценивают действия Анкары как военную агрессию, грубое нарушение государственного суверенитета.

Ранее кандидат исторических наук Борис Долгов в интервью ФАН высказал мнение, что жители севера Сирии стали заложниками геополитического конфликта.

«Говорить, что Турция или США действуют в интересах народа Сирии, не приходится. Это очевидно. Увы, здесь превалируют геополитические амбиции», — сказал специалист.

Ранее в министерстве обороны России подвергли критике удар Соединенных Штатов Америки по Идлибу. В военном ведомстве отмечают, что авиаудар ставит под угрозу режим прекращения огня.