Пятилетний мальчик из России утонул в США, пишут СМИ

Нью-Йорк, 1 сентября. Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели пятилетнего ребенка, который приехал в Штаты на отдых из России.

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на американские СМИ, ребенок утонул в штате Массачусетс в субботу 31 августа. Он был на отдыхе вместе с дедушкой. По данным радиостанции CFFR, ребенка вытащили из воды на пляже города Глостер, он был без сознания. Мальчик якобы скончался в машине скорой помощи.

«Мы сейчас проверяем эту информацию», — рассказал журналистам РИА Новости пресс-секретарь российского генконсульства Алексей Топольский.

Ранее в городе Белово мать вместе с семилетней дочерью утонула в технологическом водоеме.