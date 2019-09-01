Нарышкин обвинил Польшу в спекуляции на памяти жертв Второй мировой войны

Москва, 1 сентября. Глава Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Москва, в отличие от Польши, никогда не станет спекулировать на памяти погибших в годы Второй мировой воны.

«Россия — не Польша. И российское руководство никогда не станет спекулировать на священной памяти погибших во Второй мировой войне», — заявил Нарышкин в интервью «Известиям».

Директор СВР подчеркнул, что российский народ «хранит память о каждом, кто сражался с нашим общим врагом» и высоко ценит вклад союзников по антигитлеровской коалиции в Победу.

«Не вижу смысла проводить здесь какие-то границы — благодарная память о поколении победителей объединяет сегодня все цивилизованное человечество», — отметил он.

По словам Нарышкина, на торжественных мероприятиях в честь 75-летия Великой Победы в Москве ждут всех, «кто с уважением относится к нашей общей исторической памяти».

В воскресенье в центре Варшавы начались торжественные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польская сторона в этом году российскую делегацию на них не пригласила, отдав предпочтение нынешним союзникам по НАТО и ЕС (включая Германию), а также странам Восточного партнерства. Наряду с Россией приглашение в Варшаву не получила Сербия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к высказыванию замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка, в котором он заявил, что Польша не стала приглашать Россию, поскольку в этот раз страны-гостьи отбирались по так называемому «современному критерию». По словам Захаровой, Варшава загнала себя в очень глупое положение.

Член Совета Федерации Константин Косачев обвинил Польшу в двойных стандартах и переписывании истории. При этом он подчеркнул, что «иногда двойные стандарты выглядят не просто неприлично, а откровенно мерзко». Сенатор отметил, что в попытках переписать историю польские власти предают свой же народ, который погибал от рук украинских националистов в годы войны, и которого спасли солдаты Красной армии, освободившие Польшу от немецких захватчиков.