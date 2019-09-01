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Школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры в Самаре

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Школьник умер после падения плиты со здания Дворца культуры в Самаре

Самара, 1 сентября. Десятилетний мальчик скончался в Самаре после того, как на него упала мраморная плита со здания Дворца культуры.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на региональное управления Следственного комитета РФ, инцидент произошел в 15.40 по местному времени (14.40 по московскому) в воскресенье в Кировском районе города. 

С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты около полутора метров на десятилетнего ребенка обрушилась мраморная плита.

Следователи проводят по данному факту проверку.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в детском лагере Башкирии на голову ребенку упал флагшток. От полученных травм мальчик скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

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Источник: РИА Новости
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