Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем

Воронеж, 1 сентября. Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 14 километрах южнее города Павловск столкнулись четыре легковые машины и большегрузный автомобиль» — передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ. От удара фура вылетела на встречную полосу, где столкнулась сразу с двумя легковыми машинами: Citroеn и Opel, которые двигались в сторону Воронежа.

Погибли четыре человека, еще двое госпитализированы. В числе пострадавших одиннадцатилетний ребенок.

Ранее Газета.ru сообщала о шести пострадавших людях при столкновении двух легковых автомобилей в Уярском районе Красноярского края.