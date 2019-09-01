В ДНР заявили о рекордном числе нарушений перемирия со стороны ВСУ

Донецк, 1 сентября. Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова сообщила о рекордном числе нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

«Только за истекшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня 37 раз, что является рекордным показателем даже для периода до заключения бессрочного перемирия», — заявила Никанорова журналистам.

Она предположила, что такая активность ВСУ может быть связана с предстоящей встречей в «нормандском формате».

Представитель ДНР призвала «лидеров стран-гарантов минских соглашений — кураторов Украины — не оставаться в стороне от происходящего, а оказать давление на Киев и на те распоясавшиеся вооруженные формирования, которые целенаправленно пытаются сорвать перемирие в преддверие встречи в «нормандском формате».

«Нормандским форматом» принято называть группу по урегулированию конфликта в Донбассе, в состав которой входят Украина, Германия, Франция и Россия. Впервые подобная встреча состоялась 6 июня 2014 года на уровне глав государств. Дольше всего встреча длилась 11 февраля 2015 года в Минске. Тогда дискуссия продолжалась 17 часов.

В минувшую субботу пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского подтвердила скорую встречу советников лидеров России, Украины, Франции и Германии по организации переговоров «нормандской четверки». Там уточнили, что дипломатические советники лидеров четырех стран соберутся в столице Германии 2 сентября.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «нормандской четверки». Российский лидер отметил важность этой работы для получения положительных результатов, сообщали «Известия». Стороны подчеркнули безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования ситуации на Украине.