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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 1 сентября. Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что в общей сложности на протяжении суток обстрелам подверглись 33 населенных пункта.

Бакин отметил также, что представители ЦПВС РФ провели гуманитарную акцию в поселении Мазлум, расположенном в провинции Дэйр-эз-Зор. Нуждающиеся семьи получили 500 наборов продовольствия массой почти 2,5 тонны.

Кроме того, жители продолжают возвращаться в свои жилища, покинутые из-за военного конфликта. Из других государств в Сирию вернулись 610 тысяч 31 человек.

Ранее в Госдуме РФ прокомментировали удар Соединенных Штатов по Идлибу. Об этом писала RT.

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