Экс-тренер «Зенита» оценил игру петербуржцев против «Спартака»

Санкт-Петербург, 1 сентября. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей оценил победу петербуржцев над «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России с счетом 1:0.

«Прежде всего, хочется обратить внимание на хорошую физическую готовность «Спартака». По ходу матча было сложно представить, что команда играла посередине недели. Хозяевам удалось нейтрализовать связку Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, против них очень внимательно играли Самуэль Жиго и Георгий Джикия. При этом у Дзюбы все равно были моменты, в которых он мог отличиться», — считает специалист.

По его мнению, победа «Зенита» абсолютно закономерна.

«На мой взгляд, «Зенит» заслуженно набрал три очка. Если сравнить количество моментов, то у «Спартака» их, не считая удара Зелимхана Бакаева в эпизоде с не засчитанным голом, не было. «Зенит», в свою очередь, несколько раз мог забить. У «Спартака» самым опасным игроком в составе был защитник Айртон. Как мне кажется, красно-белые сделали акцент на контроле центра поля, в результате чего вся группа атаки действовала слишком далеко от ворот «Зенита», — подчеркнул эксперт.

По итогам 8 туров «Зенит» делит первое место с «Ростовом» и «Краснодаром». В активе команд 17 очков.