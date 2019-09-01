В мультфильме «Возвращение в Простоквашино» появится новый герой

Москва, 1 сентября. В мультсериале «Возвращение в Простоквашино» появится новый персонаж. Им станет няня сестры Дяди Федора.

Как сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм», в этом году компания завершит первый сезон мультсериала, создав 30 серий. В сентябре выйдет 20-й эпизод, в котором зрителей познакомят с новым персонажем. Это будет няня маленькой сестры Дяди Федора Маргарита Егоровна. Озвучивать ее будет актриса Татьяна Васильева.

В начале июня стало известно, что «Союзмультфильм» ведет переговоры с китайскими специалистами по поводу продажи первого сезона мультфильма «Возвращение в Простоквашино», летом он также будет представлен на анимационном рынке в Анси.



Заинтересованы в мультфильме, помимо Китая, также и страны Восточной Европы. Единственное пожелание иностранных коллег, уточнили на студии, большое количество серий.

Первая серия мультсериала вышла в апреле прошлого года. Новые серии появляются на официальном канале «Союзмультфильма» на видеохостинге YouTube раз в месяц.

Ранее россияне рассказали ВЦИОМ о своих любимых мультфильмах. Первое место в рейтинге занял известный советский мультфильм «Ну, погоди!», за который проголосовали 65% респондентов. При этом 95% жителей страны, у которых есть дети, отметили, что скорее хотели бы показать своему ребенку именно этот мультик.

Следом в списке оказался анимационный фильм «Каникулы в Простоквашино», набравший более 30% голосов, сообщала «Газета.ру». Тройку лидеров замкнул мульсериал о дружбе бывшего циркового медведя и девочки «Маша и медведь», который понравился 16% опрошенных.