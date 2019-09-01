«Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счетом 1:0

Москва, 1 сентября. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» на выездном матче в рамках восьмого тура чемпионата России. Счет встречи составил 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил на 41-й минуте Жирков. Однако, судя по результатам судейства, москвичи играли чище. Лишь двое футболистов «Спартака» получили желтую карточку (Гулиев, Дантас), в то время как среди сине-бело-голубых замечания арбитра удостоились сразу пять игроков (Оздоев, Ригони, Жирков, Иванович, Сантос).

На сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая первенство лишь «Краснодару». На счету команды 17 очков (5 побед, 2 ничьи, 1 поражение). «Спартак» располагается на 6-м месте с 14 очками (4 победы, 2 ничьи, 2 поражения).

По словам бывшего футболиста и тренера «Зенита» Алексея Стрепетова, встреча «Зенита» и «Спартака» носила принципиальный характер для обеих команд, поскольку они находятся в лидирующей группе. При этом он не смог определить фаворита матча.