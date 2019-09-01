Южная Осетия сообщила, что Грузия стягивает войска к границе

Цхинвал, 1 сентября. Грузия начала стягивать военные силы к границе с Южной Осетии. Об этом в воскресенье заявил Комитет государственной безопасности частично признанного государства.

В ведомстве отметили, что незадолго до этого грузинская сторона сбила южноосетинский беспилотник, который осуществлял съемку в рамках расследования дела о незаконном пересечении границы.

«Причиной данного инцидента стал ввод в населенный пункт Коби Хашурского муниципалитета Грузии в ночь на 1 сентября дополнительных специальных подразделений МВД Грузии, общей численностью до 30 человек, вооруженных стрелковым оружием», — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 августа Южная Осетия и Грузия обвинили друг друга в нагнетании обстановки на границе. Цхинвал потребовал от грузинских властей до утра убрать на границе — в окрестностях населенного пункта Уиста — пост полиции. Как отмечалось в сообщении, в противном случае силы Южной Осетии предпримут «законные способы защиты».

Южная Осетия в 1922-1990 годах была автономной областью в составе Грузии. В августе 2008 года республика обрела независимость в результате вооруженного конфликта с Грузией. На сегодняшний день государственный статус Южной Осетии признают шесть стран ООН.