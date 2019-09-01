Губернатор Кузбасса объяснил, зачем региону кадетское училище

Строительство в Кемерово Президентского кадетского училища стало логичным продолжением развития региона, всегда служившего и продолжающего служить России. Об этом, как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, выступая перед журналистами после торжественной церемонии открытия учебного заведения, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Сегодня мы не только быстро развивающийся регион. Мы также – научно-образовательный центр мирового уровня, — заявил он. — Президентское кадетское училище – действительно училище мирового уровня. Здесь собраны лучшие последние достижения, разработки, технологии, в том числе в области строительства. Здесь собраны лучшие преподаватели. На базе этого центра, на базе училища мы будем делать методологическую подготовку для всех школ Кузбасса».

По мнению главы Кемеровской области, данный регион изначально уникальный.

«Это регион – и труженик, и воин, — уверен он. — Здесь всегда рождалось очень много великих людей. И, конечно же, важно, что в таком регионе появилось Президентское кадетское училище. Наш регион всегда служил России, всегда был опорой поддержкой для России. Да он и создавался именно для этого. В начале – как регион-воин, потом – как регион-труженик. И поэтому строительство Президентского кадетского училища – логичное продолжение развития всего Кузбасса. Пока зачислено всего 360 кадетов. А всего их будет 840. Впереди еще новые наборы – новые слезы, новые радости, новые победы. Я был очень рад, что наблюдался такой большой конкурс при открытии еще только строившегося на тот момент училища. Более семи человек на место! Это тоже показатель того, что наш регион служил, служит и будет служить нашей стране».

Также прибывший в Кемерово заместитель министра обороны Николай Панков, в свою очередь, отметил, что данное училище является типовым проектом, по которому можно делать выводы по всем российским довузовским образовательным организациям.

«Но здесь есть и свои особенности. В частности, архитектурные особенности. Очень интересен дизайн. И, естественно, особенности есть и в содержательном плане. Мы будем специализировать Кемеровское президентское кадетское училище на робототехнике, IT-технологиях и, как бы это амбициозно ни звучало – на искусственном интеллекте», — подчеркнул он.

Напомним, что Президентское кадетское училище было торжественно открыто в Кемерово 1 сентября 2019 года. Учебное заведение было построено в рекордные сроки – за 272 дня.

В церемонии открытия также приняли участие заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, начальник Главного управления кадров МО РФ Виктор Горемыкин.

Завтра, 2 сентября в Санкт-Петербурге откроется филиал Пансиона воспитанниц Минобороны. При этом, как стало известно ФАН, в военных учебных заведениях у представительниц прекрасного пола конкурс больше, чем у мужчин.

В частности, в Военно-медицинской академии среди молодых людей конкурс составил более 9 человек на место, а на каждое женское место претендовало 27 девушек! Об этом на пресс-конференции, посвященной началу учебного года, рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны генерал- полковник Виктор Горемыкин.