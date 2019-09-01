Видео обрушившегося на Багамские острова урагана «Дориан» опубликовано в Сети

Вашингтон, 1 сентября. Интернет-пользователи делятся в соцсетях видео урагана «Дориан», угрожающего американскому побережью.

«Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел», — опубликовал пользователь под ником @QueenAnarchyy видео.

На кадрах видно, что ветер развивает устрашающую скорость. Улица на острове Абако, расположенного в северной части Багамских островов, уже затоплена, вода закрывает колеса припаркованного автомобиля.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell???? (@QueenAnarchyy) September 1, 2019

Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Это означает, что стихийное бедствие может нанести катастрофический ущерб, связанный с падением деревьев и разрушением домов, передавала «Газета.ру». «Дориан» стал четвертым ураганом во Флориде в этом сезоне.

В воскресенье президент США Дональд Трамп назвал ураган «Дориан» сильнейшим стихийным бедствием, с которым когда-либо сталкивалась страна. При этом он добавил: «Мы не знаем, в каком именно месте он нанесет удар, но у нас есть идеи на этот счет».

По его словам, ураган двигался в сторону Флориды, однако теперь он также угрожает и трем другим штатам — Северной Каролине, Южной Каролине и Алабаме.

По данным на вечер воскресенья, «Дориан» достиг побережья Багамских островов. Как сообщал RT, по данным синоптиков, максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч с отдельными порывами, превышающими скорость в 354 км/ч.