Варшава, 1 августа. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не смогла удержаться от русофобского выпада во время участия в мероприятии, посвященному 80-летию начала Второй мировой войны.

Политик отметила, что для всего мира война закончилась в 1945 году, однако для ее страны — только в 1994 году, когда российские войска покинули республику. Таким образом она перенесла окончание Второй мировой войны на 49 лет вперед.

«Сегодня печальный день с точки зрения истории​​​. Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд ее пресс-служба.

Президент Эстонии также добавила, что начало войны означала для Эстонии десятилетия «страданий и экономического регресса».

Напомним, что ранее власти Польши, которые каждый год 1 сентября отмечают день начала Второй мировой войны, пригласили в Варшаву представителя Украины, но не стали звать представителя России.

Член Совета Федерации Константин Косачев обвинил Польшу в попытке переписать историю и проявлении неуважения к своим же гражданам. Он напомнил, что украинские националисты в годы войны устроили Волынскую резню, а советские солдаты освободили Польшу от немецких захватчиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Польша сама загнала себя в крайне глупое положение.

Отметим, что в апреле президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершила свой первый за 10 лет визит в Москву и встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Эстонская общественность и представители деловых кругов восприняли это воодушевлением, расценив визит Кальюлайд, как первые признаки потепления.