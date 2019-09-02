Сирия, 2 сентября. В результате воздушной атаки США в Идлибе погибли 26 мирных жителей. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) инициировала стычки с «Хезболлой» на границе с Ливаном. Один из полевых командиров «свободной армии» (ССА)** был убит в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): лишилась одного из полевых командиров в результате нападения неизвестных в городе Джараблус в Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало теракт в восточной части провинции Дияла в Ираке; подозревается в установке СВУ на востоке провинции Ракка.

Курды: заявили об уничтожении шести протурецких боевиков на севере провинции Алеппо; застрелили мужчину в городе Ракка; обвиняются в организации взрыва в городе Аль-Маликия в северной части Алеппо.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): атаковала позиции «Хезболлы» на границе с Ливаном при помощи беспилотников.

Соединенные Штаты: направили военный конвой на позиции курдов в Хасаке; провели боевые вылеты в Идлибе, погибли 26 гражданских лиц.

ВС Турции: направили военный конвой в зону «Большого Идлиба».

Провинция Дамаск

В минувшие сутки новая партия беженцев прибыла в Сирию из соседних Иордании и Ливана. Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон, в общей сложности в САР вернулись 1396 человек, 417 из которых пересекли сирийско-ливанскую границу через КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» на окраинах Дамаска и Хомса. Тогда как еще 979 сирийцев перешли через погранпереход «Насиб» в Даръа. Напомним, увеличению потока возвращающихся перемещенных лиц способствовали усилия сирийских властей и сотрудников ЦПВС.

Стало известно о нарастании напряженности на границе Ливана и Израиля. Информагентство Reuters передавало, что к южным районам Ливанской Республики, контролируемым силами военизированного формирования «Хезболла», были переброшены подкрепления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позднее израильские войска использовали дроны для сброса снарядов с зажигательной смесью в районе ферм Бсатра, а также обстреляли вершины Аль-Рус и Кфаршуба недалеко от границы с Сирией. В свою очередь бойцы «Хезболлы» открыли ответный огонь по укрепрайонам ЦАХАЛ, в результате чего, как сообщалось, был уничтожен бронеавтомобиль и несколько израильских солдат. Тем не менее официальный представитель главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Гендельман эти сведения опроверг.

Провинция Алеппо

Появились новые сведения о последних вылазках курдских радикалов в северных районах Алеппо. Информагентство ANHA News со ссылкой на сведения, предоставленные группировкой «Силы освобождения Африна», сообщало о столкновениях в районе населенных пунктов Мареа и Басован, в результате которых были уничтожены не менее шести протурецких джихадистов. Как известно, курды действуют в рамках операции «Гнев оливок», о начале которой было объявлено после захвата Африна поддерживаемыми Анкарой бандгруппами.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Аль-Маликия к западу от Азаза, который привел к гибели одного из исламистов «Сирийской сводной армии» (ССА). Активисты вооруженной оппозиции также обвинили в его организации «Силы освобождения Африна». Кроме того, курды подозреваются в убийстве одного из полевых командиров ССА и его жены в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

Вновь сообщалось о передислокации подкреплений на запад провинции. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что проасадовские бойцы прибыли на позиции вблизи высоты Шубейт в рамках подготовки к отражению возможных атак со стороны радикалов.

Провинция Даръа

Накануне произошел взрыв в юго-западной части Даръа. Детонировало СВУ, заложенное на обочине дороги на магистрали, пролегающей между населенными пунктами Тасиль и Айн Закар. Медиапортал Step News Agency передавал, что в результате инцидента ранения получили восемь человек, в том числе женщины и дети. Предполагается, что СВУ было установлено боевиками еще во время оккупации данных территорий. Напомним, юго-запад провинции находился под контролем террористической группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с ИГИЛ1, и был зачищен чуть больше года назад в ходе операции «Базальт».

Провинция Идлиб

Стало известно о том, что боевые вылеты американских ВВС в Идлибе обернулись жертвами среди мирного населения. Как передавал интернет-портал Baladi-News, в результате авианалета Соединенных Штатов были убиты 26 гражданских лиц, большинство из которых дети. Еще 27 человек были ранены. Самолеты ВВС США нанесли авиаудары по институту изучения Корана, а также по месту сбора высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции недалеко от города Кефрайя. По информации Минобороны РФ, проведение воздушной атаки не было согласовано с Москвой или Анкарой.

Турция тем временем продолжила стягивать силы в зону «Большого Идлиба». Как передавал новостной портал Qasioun News, с целью укрепления постов наблюдения, размещенных на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов, в провинцию прибыла колонна с военной техникой. Кроме того, турецкие войска осуществляли патрулирование территорий недалеко от границы с Алеппо.

Провинция Ракка

В административном центре провинции возобновились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Информационный портал Syrian Network for Human Rights передавал, что курды ворвались в дом одного из мирных жителей в квартале Ад-Дерия и открыли стрельбу, в результате чего был убит молодой человек по имени Фади Джума Аль-Саллоу. Какую цель преследовали курдские радикалы, до сих пор неизвестно.

Во второй половине дня прогремел взрыв в восточной части региона. Новостное агентство Baladi-News передавало, что взрывное устройство детонировало в автомобиле «демократических сил», предназначавшемся для перевозки раненых. Инцидент произошел в населенном пункте Аль-Карама и привел к гибели двух курдских бойцов. В установке бомбы подозреваются джихадисты подпольных ячеек «Исламского государства».

Ирак

Накануне на позиции курдов в Ираке был переброшен очередной военный конвой от Соединенных Штатов. Источник в сети Twitter (leventkemaI) передавал, что колонна с подкреплениями прибыла в районы, оккупированные курдскими боевиками. Позднее стало известно о том, что вооружение было переправлено в сирийскую провинцию Хасака на позиции курдов.

Между тем поступали сведения о взрыве в провинции Дияла вблизи населенного пункта Ханакин. Согласно информации новостного агентства ANHA News, детонировали два СВУ, которые были установлены на коровах, что привело к ранению местного фермера. В организации взрыва подозреваются джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства». Тем не менее медиапорталы, подконтрольные террористической группировке, пока не заявляли о причастности боевиков к произошедшему.

К вечеру двоих террористов ИГ1 удалось задержать недалеко от блокпоста иракской армии поблизости от Мосула в провинции Ниневия, о чем сообщал интернет-портал Iraqi News. Отмечалось, что они долгое время скрывались в Эрбиле.

1 Организация запрещена на территории РФ.